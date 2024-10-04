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Göztepe, Sivasspor'u ağırlayacak! 11. randevu...

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#Süper Lig#Göztepe#Sivasspor
Göztepe, Sivassporu ağırlayacak 11. randevu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 10:51

Göztepe ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Net Global Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Geçen hafta 3-1 üstünlük kurduğu deplasmandaki Samsunspor maçından 4-3 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini yaşayan Göztepe, haftaya 9 puan ve averajla 7. sırada girdi.

Sarı kart cezalısı Malcom Bokele'nin forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter ve Novatus Miroshi'nin sakatlıkları bulunuyor.

- Süper Lig'de 11. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 18 gol atıp kalesinde 17 gol gören sarı-kırmızılı ekip, İzmir'deki 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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#Süper Lig#Göztepe#Sivasspor

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