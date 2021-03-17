Göztepe, Sivasspor'a karşı üstün geliyor

Süper Lig'de şimdiye kadar Sivasspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 4 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılara 2 kez mağlup olan Göztepe 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. İki takım Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, sezonun ilk yarısında Sivas'ta rakibini 3-2 yenerken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı da 1-0 kazanmasını bildi.

Ertesi sezon, Göztepe Sivasspor'a bu kez deplasmanda 2-0 kaybetti, İzmir'deki mücadele ise nefesleri kesti ve 3-3 berabere bitti. Geçen sezon oynanan maçlarda ise Sivasspor ve Göztepe kendi evlerinde birbirlerini yenmeyi başardı. Sivas'taki maç 1-0 sona ererken, Gürsel Aksel Stadı'nda ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu.

Ankaragücü yenilgisini telafi edeceklerini belirten Teknik Direktör Ünal Karaman, gerekli dersleri çıkaracaklarını ve Sivasspor karşısında kendilerine yakışan bir oyun ortaya koyacaklarını dile getirdi.

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