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GeriFutbol Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

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Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Ideye Brown takımdan ayrı çalıştı

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