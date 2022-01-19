Canlı anlatım: Göztepe Sivasspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE 1-0 SİVASSPOR

GOL: 22' Atınç Nukan

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Lourency, Cherif

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Samba, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Kerem, Erdoğan, Yatabare, Pedro

Süper Lig’deki son iki maçını kazanan Göztepe, daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. İzmir ekibi, Şubat 2021'den bu yana üst üste üç maçta puan kaybetmediği bir süreç yaşamadı. Süper Lig’deki son dört deplasman maçının üçünü kazanan Sivasspor, mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı.

Süper Lig’de çarşamba günleri evinde oynadığı yedi maçın sadece birini kaybeden Göztepe, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Hatayspor'a 2-0 mağlup olarak aldı. Bu sezon Süper Lig’de en az maçta açılış golünü atan üç takımdan biri Göztepe, Sivasspor ise bu süreçte Trabzonspor’un ardından en fazla maçın ilk golünü kaydeden ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig’de Göztepe’nin en golcü ismi olan Cherif Ndiaye, 2020/21’de Sivasspor’u konuk ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı. Süper Lig’de Sivasspor’un attığı son iki golün sahibi olan Leke James, bu sezon daha önceki 10 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

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2021/22’nin ilk yarısında Sivasspor'un Göztepe filelerine gönderdiği iki golü de atan Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig’de en fazla gol sevinci yaşayan savunma oyuncusu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de yabancı meslektaşlarıyla karşılaştığı son sekiz maçı kaybetmedi.

GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Sivasspor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.