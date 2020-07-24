MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, sezonu Sivasspor maçıyla bitiriyor! 3 oyuncu sakat...
GeriFutbol Göztepe, sezonu Sivasspor maçıyla bitiriyor! 3 oyuncu sakat...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Göztepe, sezonu Sivasspor maçıyla bitiriyor! 3 oyuncu sakat...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, sezonu Sivasspor maçıyla bitiriyor! 3 oyuncu sakat...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu son haftasına 39 puanla 11. sırada giren Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Göztepe, son haftaya 39 puanla 11. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu son hafta maçında yarın saat 21.00'de hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabakada lig ikinciliği iddiasını sürdüren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler, yarınki maçta forma giyemeyecek.



- Sivasspor'la 6. randevu

Ligin ilk yarısında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmediği 2 karşılaşmada sahadan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

 

Göztepe, sezonu Sivasspor maçıyla bitiriyor 3 oyuncu sakat...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle