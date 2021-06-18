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GeriFutbol Göztepe, Şefik Abalı’yı bitiriyor! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Göztepe, Şefik Abalı’yı bitiriyor! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

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Göztepe, Şefik Abalı’yı bitiriyor! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Süper Lig'de transfer sezonunda ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, gurbetçi oyuncu Şerif Abalı'nın peşine düştü.

Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılılar transferi büyük ölçüde bitirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Şefik'le prensipte el sıkışan Göztepe'nin transferi en kısa sürede açıklayacağı bildirildi.

Wacker Innsbruck altyapısında yetişen genç futbolcu önce Avusturya U18 Milli Takımı'nda forma giydi. Ardından Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edilen Şefik, ay-yıldızlı formayı 2 kez terletti.

Göztepe, Şefik Abalı’yı bitiriyor Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

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