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Göztepe Romulo'ya kavuşuyor

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#Romulo#Göztepe#Sakatlık
Göztepe Romuloya kavuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 15:18

Süper Lig'de kötü bir periyottan geçen Göztepe'de Romulo sevinci yaşanıyor.

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Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak Avrupa kupaları yolunda düşüşe geçen Göztepe, yıldız golcüsü Romulo Cardoso'ya kavuşacak.

Yaklaşık 3 hafta önce oynanan Alanyaspor müsabakasında arka adalesinden sakatlanan ve 3 resmi maçta forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun bu hafta takımla idmanlara başlayacağı bildirildi. Perşembe günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü maçında sahada yer almayacak olan Romulo'nun pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'ndaki Samsunspor karşılaşmasına yetişeceği kaydedildi.

Özellikle golcü futbolcuların sakatlanması sonrası büyük sıkıntı yaşayan Göz-Göz, son 3 maçında gol atamadı. Alanyaspor'a evinde 1-0 kaybedip deplasmanda Bodrum FK ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, son olarak dış sahada Kayserispor'a da 1-0 yenildi. Romulo'nun yanı sıra diğer forvetleri Juan ve Emersonn'un da sakatlığı nedeniyle sarsılan Göztepe'de haftalardır ileri uçta Matsuki ve Tijanic görev yaptı. İyileşen Kubilay'dan hazır olmaması nedeniyle da tam verim alamayan teknik ekibin Samsunspor maçıyla birlikte rahat nefes alması bekleniyor. Emersonn'un ise 1 ya da 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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#Romulo#Göztepe#Sakatlık

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