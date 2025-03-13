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Göztepe, Romulo için serveti reddetti!

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#Transfer#Göztepe#Romulo
Göztepe, Romulo için serveti reddetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 13:15

Göztepe'nin son zamanlarda performansı düşen ve sakatlık sorunları yaşayan Brezilyalı forveti Romulo’nun ara transfer döneminde Feyenoord’dan aldığı teklif sonrasında kafasının karıştığı, İzmir ekibinin Hollanda devinden gelen 12 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig’de 27 hafta itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyete imza atan Göztepe, topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son haftalarda düşüşe geçen İzmir ekibi, son 6 maçtır da galibiyete hasret kaldı.

GÖZTEPE SERVETİ REDDETTİ, ROMULO MUTSUZ!

Göztepe, bu süreçte Avrupa hayalinden uzaklaşırken, bir de Romulo bilmecesi yaşanıyor.

Gösterdiği performansla birçok takımın yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'dan yaklaşık 12 milyon Euro’luk resmi teklif geldiği ve sarı-kırmızılı ekibin de bu teklifi yetersiz bulduğu için kabul etmediği öğrenildi.

Yaşanan bu durum üzerine de 23 yaşındaki oyuncunun teklifin geri çevrilmesinden dolayı mutsuz olduğu ifade edildi.

SAKATLIKLARDAN KURTULAMIYOR

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Göztepe’nin hücumdaki en etkili silahı olan Romulo, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. 23. haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalıp, 26. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında formasına kavuşmuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Romulo’nun dönüşünden dolayı mutluluk yaşarken, 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında tekrar sakat oyuncular listesine eklendi ve kadroya giremedi. Golcü oyuncunun hafta sonu iç sahada oynanacak Eyüpspor müsabakasında kadroda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

21 MAÇTA 18 GOLLÜK KATKI VERDİ

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Göztepe#Romulo

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