×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe, Romulo Cardoso'nun transferi için Avrupa kulüpleriyle yarışıyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Göztepe#Romulo Cardoso
Göztepe, Romulo Cardosonun transferi için Avrupa kulüpleriyle yarışıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:59

Süper Lig’de mücadele edecek kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe’de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso için birçok kulübün devrede olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Geçen sezonun devre arasında Brezilya’nın Atletico Paranaense ekibinden kiralanan oyuncuya Avrupa’dan taliplerin olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov’un takımda kalmasını istediği Brezilyalı forvet Romulo Belçika’dan Mechelen, Hollanda’dan NEC Nijmegen ve Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’in radarına girdi.

İzmir temsilcisinin ise kısa süre içinde Brezilya kulübü Athletico-PR temasa geçip satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi.

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Romulo, attığı gollerle takıma önemli puanlar kazandırdı. 22 yaşındaki forvet 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golün asistini yaptı. Romulo sezonun ikinci yarısında 8 gole direkt katkı sağladı. Özellikle Brezilyalı oyuncu, Göztepe forması ile çıktığı ilk maçta Bandırmaspor deplasmanında attığı 1 gol ve 1 asist ile kazanılan üç puanın mimarı olmuştu.

Gözden KaçmasınGöztepede forvet harekatı Oyewusi sesleri...Göztepe'de forvet harekatı! Oyewusi sesleri...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınGöztepe, Djalma Silva’yı kadrosuna kattıGöztepe, Djalma Silva’yı kadrosuna kattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Göztepe#Romulo Cardoso

BAKMADAN GEÇME!