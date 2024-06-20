Göztepe, Romulo Cardoso’nun satın alma opsiyonunu kullandı

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Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan Göztepe, şimdi de golcü oyuncu Romulo Cardoso için harekete geçti.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Öte yandan Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan 2002 doğumlu forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.