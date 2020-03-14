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GeriFutbol Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi!

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Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi!
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Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.

Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi

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