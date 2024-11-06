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Göztepe rekor için sahaya çıkacak

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#Göztepe#Süper Lig#1. Lig
Göztepe rekor için sahaya çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 13:02

Süper Lig'de bu sezon iç sahadaki başarılı performansını deplasmanda sergileyemeyen Göztepe evinde bu hafta da kazanırsa geçen sezon 1'inci Lig'deki rekorunu egale edecek.

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İç sahada son mağlubiyetini 1 yıl önce 4 Kasım 2023'te Kocaelispor'a tek golle yenilerek alıp ardından İzmir'de bileği hiç bükülmeyen Göztepe, 1'inci Lig'de geçen sezon evinde Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor ve Altay'ı art arda mağlup etmişti.

Geçen sezon evinde üst üste 5 galibiyetlik seri yakalayıp son yılların en başarılı iç saha performansına imza atan Göz-Göz, bu sene Süper Lig'de de aynı başarıyı tekrarlamaya çok yaklaştı.

Süper Lig'de bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 3-2, Trabzonspor'u da 2-1 yenen Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un takımı, pazar günü Konyaspor engelini de taraftarının desteğiyle aşarsa evinde 5'te 5 yapacak.

Bu yıl taraftarı önünde bileği hiç bükülmeyen Göztepe ilk iç saha sınavında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıktan sonra 4'te 4 yaparken, deplasmanda ise sezona 2 beraberlikle başladıktan sonra çıktığı son 3 maçı kaybetmişti.

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Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor, Samsunspor ve Gaziaptep FK deplasmanlarında öne geçmesine rağmen rakiplerine puan vermişti.

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#Göztepe#Süper Lig#1. Lig

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