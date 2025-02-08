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Göztepe Ramulo ve Juan'ın yokluğunda Tijanic'e güveniyor

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#Göztepe Bodrumspor#Ramulo#Tijanic
Göztepe Ramulo ve Juanın yokluğunda Tijanice güveniyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 13:37

Süper Lig'de Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Ramulo ve Juan'ın sakatlığı sonrası Teknik Direktör Stoilov ileri uçta görev yapacak ismi Tijanic olarak belirledi.

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Süper Lig'de Pazartesi günü düşme potasında yer alan Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin gol umudu David Tijanic olacak. Geçen hafta ligde oynanan Alanyaspor maçında Brezilyalı golcüleri Romulo ve Juan'ın ciddi şekilde sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Emersonn'un da kupadaki Gaziantep sınavında sakatlık geçirmesi teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Bodrum FK karşılaşmasında 3 Brezilyalı'dan yararlanamayacak olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un ileri uca, orta saha oyuncusu David Tijanic'i monte edeceği bildirildi.

Sakatlıktan yeni çıkan Kubilay Kanatsızkuş'un da tam olarak hazır olmaması nedeniyle Tijanic'i forvet olarak değerlendirecek Stoilov'un Japon oyuncu Matsuki'yi de koz olarak düşündüğü kaydedildi. Yaklaşık 5 aydır forma giyemeyen Kubilay'ın ise maçın gidişatına göre görev alacağı ifade edildi. Bu sezon Göztepe'de en formda dönemini geçiren Slovenyalı Tijanic, 22 resmi maçta 6 gol atıp, 6 da asist yaptı.

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#Göztepe Bodrumspor#Ramulo#Tijanic

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