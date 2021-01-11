Göztepe, Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Rapid Wien'de profesyonel olan Zulj, üllkesinde Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.

Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 maça çıktı.

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