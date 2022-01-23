Göztepe paylaşımı yaptı, tepki yağdı! Karşıyaka U19 antrenörü...

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Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp geçen sezon teknik direktör İlhan Palut’la yolların ayrıldığı dönemde A takımla Süper Lig’de de maçlara çıkan Güleryüz, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bunda hoca ve ekibi artı ona destek olan yönetim 10 üzerinden 10’u hak etmiştir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz. Hoca ve ekibi tam puan. Göztepe gerçek Göztepelilerindir" paylaşımını yaptı.





TARAFTARDAN TEPKİ ÇEKTİ



Birçok Karşıyakalı, Güleryüz’ün Karşıyaka’nın antrenörü olarak yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Güleryüz, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

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Yasin Güleryüz yönetiminde U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4’üncü Grup’ta lider olan Karşıyaka’nın dün Bodrumspor’la deplasmanda oynaması gereken maç, Bodrum İsmail Altındağ Sahası’ndaki olumsuz şartlar nedeniyle ertelendi.