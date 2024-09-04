×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe, Paul Onuachu’yu gözüne kestirdi! Hafta sonuna kadar...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Paul Onuachu#Göztepe
Göztepe, Paul Onuachu’yu gözüne kestirdi Hafta sonuna kadar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 12:24

Süper Lig’de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor.

Haberin Devamı

Göztepe, 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu’yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı ekip ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton’ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan Göztepe'nin, hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

Türkiye’den eski takımı Trabzonspor’un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa’da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig’e çevirdi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor, Trezeguetin ayrılığını açıkladıTrabzonspor, Trezeguet'in ayrılığını açıkladıHaberi görüntüle

Southampton’ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu’nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi.

Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe’nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurgulandı.

Haberin Devamı

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol attı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

Gözden KaçmasınGüne damga vuran transfer iddiaları Kostic, Trippier, Casemiro, Medina...Güne damga vuran transfer iddiaları! Kostic, Trippier, Casemiro, Medina...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Paul Onuachu#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!