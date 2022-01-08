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Göztepe Ousmane Tannane transferini bitirdi!

#Transfer#Göztepe#Oussama Tannane
Göztepe Ousmane Tannane transferini bitirdi

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan Göztepe, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde Fraport TAV Antalyaspor’la kozlarını paylaşacak. Göztepe ayrıca, Oussama Tannane'nin transferini de bitirdi.

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Gürsel Aksel Stadyumu’nda hakem Hüseyin Göçek’in yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Göztepe’de sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1’inci kategori 436, 2’nci kategori 381.5, 3’üncü kategori 109, 4’üncü kategori 82, 5’inci kategori 54.5 ve 6’ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi.

OUSSAMA TANNANE BİTTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Boşnak kaleci Kenan Piric’le resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Oussama Tannane’nin de işini bitirdi. Son olarak Hollanda’nın Vitesse takımında forma giyen Faslı orta saha oyuncusu İzmir’e geldi. Antalyaspor maçını Gürsel Aksel Stadı’nda izleyeceği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun hafta başında mukavele imzalayacağı kaydedildi.

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PSV Eindhoven altyapısından yetişen Tannane, Heerenveen, Heracles, Saint-Etienne, Las Palmas, ve Utrecht’te oynadı. Vitesse’de bu sezon 4 lig 3 de UEFA Konferans Ligi karşılaşmasına çıkan Tannane, 1 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Göztepe#Oussama Tannane

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