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GeriFutbol Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti
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AA Spor
Haber Giriş: 14.08.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti

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Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kubilay Sönmez'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Göztepe, ön libero Kubilay Sönmezi transfer etti

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