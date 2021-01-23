Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Esiti'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Portekiz temsilcisi Leixoes'te profesyonel olan Esiti, aynı ülkede Estoril'de forma giydikten sonra Belçika'da Gent ve Yunanistan'da PAOK takımlarında mücadele etti.