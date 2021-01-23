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GeriFutbol Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı

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Göztepe, Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti'yi sezon sonuna kadar kiraladı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Esiti'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Portekiz temsilcisi Leixoes'te profesyonel olan Esiti, aynı ülkede Estoril'de forma giydikten sonra Belçika'da Gent ve Yunanistan'da PAOK takımlarında mücadele etti.

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