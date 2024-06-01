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Göztepe, Nielsen ve Mame Diouf'la vedalaşıyor! Kubilay Kanatsızkuş kararı...

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#Göztepe#Mame Diouf#Süper Lig
Göztepe, Nielsen ve Mame Dioufla vedalaşıyor Kubilay Kanatsızkuş kararı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 13:20

Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe’de ayrılıklar devam edecek.

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Daha önce Atınç Nukan başta olmak üzere Billal Messaoudi, Celil Yüksek, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal’la yollarını ayıran sarı-kırmızılıların bu hafta içinde stoper Lasse Nielsen ile golcü Mame Diouf’la da kesin olarak vedalaşacağı bildirildi.

Ayrıca Göz-Göz’de forvet Kubilay Kanatsızkuş’un da yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediği kaydedildi.

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Sezon başında büyük umutlarla Süper Lig ekibi Konyaspor’dan transfer edilen 36 yaşındaki Senegalli Diouf yalnızca 13 maça çıkabildi. Ciddi bir sakatlık geçiren tecrübeli forvet 2024 yılında hiçbir maçta forma giyemedi. Diouf, toplam 952 dakika süre alırken 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Diouf’un lisansı ligin ikinci yarısında askıya alındı.

Yine geçen sezonun başında İsveç’in Malmö takımında Göztepe’ye gelen 36 yaşındaki Danimarkalı Nielsen de çok istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Genelde yedek bekleyen Nielsen 18 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri sarstı.

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Çaykur Rizespor’dan alınan Kubilay da yedek forvet olarak bekledi. Toplam 30 maça çıkan 27 yaşındaki forvet 3 gol attı.

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#Göztepe#Mame Diouf#Süper Lig

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