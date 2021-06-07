Göztepe, Muammer Denizhan Taşkın'ı transfer etmek istiyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, TFF 1'inci Lig temsilcisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'un genç oyuncusu Muammer Denizhan Taşkın'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın orta sahada görev yapan 21 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yönetimin de transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Kuşadasıspor'un altyapısından yetişen Denizhan, 2015'te Aydınspor 1923'e transfer oldu.

Ardından Ümraniyespor'a imza atan oyuncu bu kulüpte profesyonelliğe geçti. Kariyerinde 19 TFF 1'inci Lig maçına çıkan Denizhan 1 gol attı. Göztepe'nin Trabzonsporlu sağ bek Ahmet Kamil Çörekçi transferinde de sona yaklaştığı vurgulandı.

İç transferde ise Ndiaye, Berkan, Murat ve Atınç'la sözleşme imzalayıp Alpaslan'la vedalaşan sarı-kırmızılıların orta saha Esiti'yi de takımda tutacağı, Nijeryalı'nın bir sezon daha kiralanacağı belirtildi.

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