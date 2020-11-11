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GeriFutbol Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 20:04 | Son Güncelleme:

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

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Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmada Göztepeli futbolcuların, core idmanı ve aerobik koşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlardaki İrfan Can Eğribayat ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Murat Paluli ve Ideye Brown'ın, antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sol ayak bileğinde bağlarda zorlanma ve kemik ödemi tespit edilen Lamine Gassama ile sol ayak bileğinde ödem ve tendonlarda iltihaplanma bulunan Marko Mihojevic'in milli takımlarına çağrılmalarına rağmen sakatlıkları nedeniyle aflarını istedikleri belirtildi.

Sol dizde zorlanma ve kemik ödemi bulunan Atınç Nukan, sol hamstring kas yaralanmaları olan Alpaslan Öztürk ve Murat Paluli ile sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olan Ideye Brown'ın tedavilerinin devam ettiği kaydedildi

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