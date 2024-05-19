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Göztepe Matuesz Lis ve Ramulo Cardoso’yu takımda tutacak

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#Göztepe#Süper Lig#Sport Republic
Göztepe Matuesz Lis ve Ramulo Cardoso’yu takımda tutacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 16:07

Süper Lig’e adını yazdıran Göztepe, kiralık iki yabancı oyuncusu kaleci Mateusz Lis ve Brezilyalı golcü Ramulo Cardoso’yu takımda tutma kararı aldı.

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Sport Rebuplic şirketinin yönettiği Southampton’da bonservisi bulunan Mateusz Lis’in kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği ve iki kulübün de transfer için anlaşma sağladığı kaydedildi.

Lis’in Göztepe’de mutlu olduğunu şirkete söylemesinin ardından transfer süreci kolaylaştı.

Southampton’ın da Polonyalı eldiveni Göztepe’ye verme konusunda kolaylık sağlayacağı bildirildi.

Göz-Göz’ün Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki kaleci 31 maçta forma giydi. Lis özellikle bu sezon kurtardığı 3 kritik penaltıyla takımın çok önemli galibiyetler almasını da sağladı.

Devre arasında Brezilya’nın Atletico Paranaense ekibinden kiralanan Ramulo Cardoso da teknik heyetin gözüne girdi.

Kısa sürede takıma uyum sağlayan Brezilyalı golcü 13 maçta forma giydi. Ramulo Cardoso, 13 müsabakada 5 gol atıp 3 de asist yaptı. 22 yaşında olan Ramulo’nun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi bekleniyor.

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#Göztepe#Süper Lig#Sport Republic

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