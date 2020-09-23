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GeriFutbol Göztepe, Marko Mihojevic'le ilgileniyor | Son dakika transfer haberi
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DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Göztepe, Marko Mihojevic'le ilgileniyor | Son dakika transfer haberi

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Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Göztepe, Erzgebirge Aue'de oynayan Boşnak stoper Marko Mihojevic'i gündemine aldı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Geçen sezon Almanya Bundesliga 2 ekiplerinde Erzgebirge Aue forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandı. Yönetimin Mihojevic'le anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunu en kısa sürede resmi imzayı atacağı bildirildi. F

Futbola ülkesinde Leotar Trebinje'de başlayan Marko Mihojevic, FK Sarajevo, Yunanistan'da Paok ve Ofi'de oynadı. Mihojevic geçen sezon Erzgebirge Aue 24 lig maçına çıkıp 1 gol attı.

Göztepe, Marko Mihojevicle ilgileniyor | Son dakika transfer haberi

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