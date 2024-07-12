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Göztepe, Mame Diouf’la yollarını ayırdı

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#Transfer#Göztepe#Mame Diouf
Göztepe, Mame Diouf’la yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 10:03

Bu sezon Süper Lig'de boy gösterecek olan Göztepe, 36 yaşındaki santrfor Mame Diouf’la karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da kamp yaparak sürdüren Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov’un raporları doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor.

İlk olarak kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip, vedalaşan sarı-kırmızılılar; sözleşmesi devam eden Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı ve Kenneth Obinna Mamah ile de yollarını ayırdı.

İzmir ekibinde son olarak giden oyuncu ise büyük umutlarla transfer edilen Mame Diouf oldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Mame Diouf arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Diouf'a teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Senegalli oyuncu Mame Diouf, Göztepe formasıyla 13 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Göztepe#Mame Diouf

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