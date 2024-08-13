Göztepe, Malcom Bokele ile anlaştı

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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor'la karşı karşıya gelen ve rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Southampton’dan Mateusz Lis ve Juan Silva transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar, şimdi de son olarak Girondins Bordeaux forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Malcom Bokele ile her konuda anlaşmaya vardı.

İzmir ekibinin bu transferdeki son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un, sağ bek ve sağ stoper bölgelerinde forma giyen Malcom Bokele’yi üçlü defansın sağında kullanacağı öğrenildi. Sağ kanat rotasyonunda ise Nazım ve Ogün’e şans vereceği ifade edildi.