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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Göztepe, Malatya deplasmanında! Tek eksik Napoleoni...

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Göztepe, Malatya deplasmanında! Tek eksik Napoleoni...
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasını maç fazlası ve averajla lider tamamlayan Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Ligde ilk haftada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftanın açılış maçında galibiyet arayacak.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

 

Göztepe, Malatya deplasmanında Tek eksik Napoleoni...

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