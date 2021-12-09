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"Göztepe maçının önemini herkes farkında..."

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Anadolu Kulüpleri
Göztepe maçının önemini herkes farkında...

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak olan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Göztepe maçının herkes farkında. Ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz" dedi. Hamzaoğlu, devre arası transfer dönem için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

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Süper Lig’e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasına demir atan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 16. haftada Göztepe'yi ağırlayacak.

Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ettiren yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Göztepe maçının ligin alt sırasındaki tüm takımları ilgilendirdiğini dile getiren Hamzaoğlu, "Göztepe maçı bizim için de diğer takımlar için de alt sıraları ilgilendiren bir maç. Bundan sonraki süreci de ilgilendiren bir maç olduğu için bizim için çok önemli. Bu ligde biz kalacağız diyoruz, bu lige tutunacağız diyoruz ve o mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Geçen hafta bana göre farklı bir maç oldu çünkü Fenerbahçe de gerçekten çok istedi maçı ve bize fırsat vermedi. Çok baskı uyguladı. Çıkmamız lazımdı o baskıdan ama çıkamadık. Riskler aldık ve o riskler sonucunda bu sonuç oldu. Risklerimiz olumlu yanıt verseydi belki çevirirdik ama geçen hafta öyle bir portre çizemedik. Göztepe maçının herkes farkında. Ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kendi sahamızda güçlü, iyi oynayan bir takımız. İnşallah kendi saha avantajımızı kullanarak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı ümit ediyoruz. Daha sonra yine bir Malatya maçımız var içeride, sonra Sivas deplasmanı ve Gaziantep maçı ile bitireceğiz. Bizim için kritik ve önemli bir süreç. Kenetlenip birlikte mücadele ederek bu süreçten çımayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Göztepe maçına odaklandık"

Göztepe maçı ile çıkış aradıklarını, sonrasındaki maçlardan puan alabilmek için de Göztepe maçının önemli olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Göztepe maçını iyi bir sonuçla tamamlarsak Malatya maçına çok daha iyi çıkacağız. Eğer o maçtan da galibiyet ile ayrılabilirsek 2 haftada 6 puan çok önemli bir kazanç olacak bizim için. O zaman belki Sivas’tan da deplasmanda ilk puanımızı alırız. Bunların hepsinin en önemli maçı bizim için Göztepe maçı ve ona odaklandık. İnşallah en iyi sonuçla maçtan galip ayrılırız” diye konuştu.

"Transferde bazı şeyleri oluşturmaya başladık"

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Devre arası gerçekleşecek transferler hakkında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Hamzaoğlu, "Şu anda resmi açıklama yapamayız çünkü çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan ligdeki maçlarımıza hazırlanırken bir yandan da teknik ekiple beraber hepimiz kapanıp onlarla beraber istişare yapıp devre arası için başkanımızla paylaşıyoruz. Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Yavaş yavaş da bazı şeyleri oluşturmaya başladık. Bizi güçlendirecek ve katkı sağlayacak birkaç oyuncu almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Anadolu Kulüpleri

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