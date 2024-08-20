Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan özür diledi

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Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olup olayın ardından savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Özkan, yazılı açıklama yaptı.

Fatih Özkan, menfur olayın tarafı olarak iki camiadan da özür dilediğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm."