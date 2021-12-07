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Göztepe kurtuluş ateşini yaktı

#Süper Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri
Göztepe kurtuluş ateşini yaktı

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Göztepe, evinde önemli rakiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.

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Önceki hafta da Fenerbahçe karşılaşmasından 1 punla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle kara bulutları dağıtıp üst sıralarla puan farkının açılmasına izin vermedi. Göztepe'nin kazandığı haftada alt sıralardaki takımlardan Çaykur Rizespor, Kazımpaşa, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport Tav Antalyaspor ve Altay da puan kaybetti. Çok kritik bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde Gürsel Aksel Stadı'nda büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular ve teknik ekip tribünlerle bütünleşerek 3 puan coşkusunu doyasıya yaşadı. Göz-Göz, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ardından Gaziantep FK'yı yenerek bu sezonki 3'üncü galibiyetine imza attı.  Öte yandan Göztepe iç sahada yaşadığı kayıplara da son verdi. Evinde son 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, avantajını kullanmaya başladı. Teknik direktör Nestor El Maestro, çok değerli 3 puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özellikle maçın ilk yarısında takımının müthiş bir performans ortaya koyduğunu belirten Sırp teknik adam, "Galibiyeti hak ettik. Mücadele ederek, savaşarak kazandık" dedi.

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"10 KİŞİ OYNAMAK KOLAY OLMUYOR"

İkinci yarıda Nwobodo'nun 58'inci dakikada kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Maestro, "Maç 96 dakika sürdü. 58'den bu dakikaya kadar 1 kişi eksik oynamak kolay olmadı. Kalemizde golü de gördük. Rakibin 3 topu direkten döndü. Bunun için yapabileceğim yorum şu, Nihayet şans bu defa bize güldü. Takım olarak sahada çok iyi işler yapıyoruz. Bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor. Şimdi önümüze bakacağız. Sahada karakter gösteren futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu. Göztepe bu hafta düşme potasındaki rakiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.   

JAHOVIC GERİ DÖNDÜ

Göztepe'nin sezon başından bu yana suskunluğa bürünen yıldız golcüsü Adis Jahovic, son iki maça damga vurdu. Geçen hafta 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında fileleri sarsan Makedon oyuncu, 2-1 kazanılan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında da galibiyeti getiren golleri atarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ligde 14'üncü haftaya kadar sadece 1 gol atabilen Jahovic, son 2 haftada 3 kez rakip fileleri sarsarak eski günlerini hatırlattı. Kazanılan 4 puana direkt etki eden 34 yaşındaki oyuncu, taraftarı da mest etti. Jahovic, Göz-Göz'deki ilk döneminde takımıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamış, 2017-2018 sezonunun devre arasında ayrıldığı yuvasına geçen sezon ortasında geri dönmüştü.

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#Süper Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri

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