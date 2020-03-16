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DHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Göztepe küme düştü

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Göztepe küme düştü
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Göztepe bitime 1 hafta kala küme düştü.

MYK Hentbol Spor Kulübü’ne evinde 29-27 yenilen "Uçan Adamlar" lakaplı sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezona düşük bütçeyle başlayan ve genç hentbolcularla yola devam eden sarı-kırmızılılar 15 maçta 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti. Süper Lig’de 2015-2016 sezonundan bu yana yarışan Göztepe, 3 sezon üst üste Türkiye’yi Challenge Cup’ta da temsil etmişti.

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