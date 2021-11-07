Canlı anlatım: Göztepe Konyaspor maçı

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Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE 0-0 KONYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Kahraman, Soner, Yalçın, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Skubic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi

GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'inci Hafta mücadelesinde Göztepe, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.



Ev sahibi Göztepe’de kart cezalısı Nwobodo’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mihojevic ve Halil mücadelede forma giyemeyecek.



Karşılaşmanın bilet fiyatları 1’inci kategori 463.5 TL, 2’nci kategori 409 TL, 3’üncü kategori 54.5 TL ve 4’üncü kategori 27.5 TL olarak belirlendi.



Göztepe Süper Lig’de geride kalan 8 müsabakada rakibine karşı tek yenilgisini geçen sezon aldı. Konyaspor’a evinde 1-0 kaybeden Göz-Göz, diğer 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılı ekip, maçlarda 13 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.