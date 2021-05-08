Göztepe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve deplasmanda üst üste 3 karşılaşmasında puan çıkaramayan İttifak Holding Konyaspor, son 3 hafta öncesinde 45 puan ve averajla 11. durumda yer alıyor. Sezon başında Göztepe'yi çalıştırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımına karşı rakip olacak.

Ligin ilk yarısında rakibini 3-2 mağlup eden Göztepe'nin, Süper Lig'de geride kalan 7 müsabakada rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. Bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 13 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Göztepe, İzmir'de oynadığı 3 maçı da kayıpsız geçti.

GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Konyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT'ten canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe'nin Süper Lig tarihinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Konyaspor. Göztepe deplasmanında çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybeden Konyaspor'un, lig tarihinde en az dört kez konuk olup puan alamadığı tek rakibi Altay. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe, öncesindeki beş karşılaşmada 13 puan toplamıştı. Son Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenen Konyaspor, öncesindeki altı karşılaşmanın toplamında beş gol atabilmiş ve galip gelememişti. İlhan Palut göreve geldikten sonra çıktığı ilk dört deplasman maçını kaybetmeyen Konyaspor, daha sonra oynadığı üç karşılaşmada puan alamadı.

Konyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig karşılaşmasında birer gole katkı yapan Halil Akbunar, en üst lig kariyerinde hiçbir takıma karşı üç maçlık seri yakalayamadı. Son iki Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Adis Jahovic, Süper Lig kariyerinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin tamamını 2021 takvim senesinde kaydeden Sokol Cikalleshi, Türkiye kariyerinde en fazla gol sevinci yaşadığı lig sezonuna ulaşmak için sahaya çıkıyor. 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez Konyaspor'dan üç oyuncu bir sezonda 5 asist yaptı. Yeşil-beyaz formayla tek sezonda daha fazla gol pası veren son oyuncu Ömer Ali Şahiner. Konyaspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kaybeden Ünal Karaman, bu yenilgileri ilk karşılaşmalarda aldı.

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