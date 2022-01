Göztepe, Kenan Piric’i İzmir’e davet etti

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılılardaki kariyerini büyük çoğunlukla yedek kulübesinde geçiren Macar file bekçisi Balazs Megyeri’nin Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol’la anlaşma sağladığı ifade edilirken, Göztepe ise Boşnak kaleci Kenan Piric’i İzmir’e davet etti.

Galatasaray’ın istediği İrfan Can Eğribayat’ı ise şu an için satmayı planlamayan sarı-kırmızılıların Piric’le sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Göztepe’nin sol bek transferinde ise listesindeki Francois Moubandje’yle de her konuda el sıkıştığı kaydedildi.

Yunanistan’ın Atromitos takımında oynayan Kenan Piric, geçen sezon da Göztepe’nin gündemine geldi. Ancak taraflar son anda anlaşma sağlayamayınca İzmir temsilcisi Megyeri’yi renklerine bağladı.

Ülkesinin Sloboda Tuzla takımında kaleciliğe başlayan Piric, Zrinjski Mostar ve Maribor’da da görev aldı. Bosna Hersek Milli Takımı’nda da oynayan Piric, bu sezon Atromitos’ta 11 maça çıktı.