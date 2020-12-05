Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan da galip ayrılan Göztepe, üç maçlık bir seriyi en son Eylül 2018'de yakalamış ve o serinin ilk maçında evinde Kayserispor'u mağlup etmişti.

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında dört puan toplayan Kayserispor, daha önceki altı karşılaşmada sadece üç puan alabilmişti.Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Göztepe'den daha az isabetli şut çeken tek takım Kayserispor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz karşılaşmada beş gol atabilen Kayserispor, ilk dokuz maçlar itibarıyla en az gol bulabildiği sezonu yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'dan daha az duran top golü atan tek takım Hatayspor. Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde göre ekip konumunda. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan Göztepe oyuncusu konumundaki Halil Akbunar, sarı kırmızılı ekibin son altı golünün üçünde pay sahibiydi.

Göztepe orta sahası Soner Aydoğdu, Kayserispor'a karşı ilk 11'de başladığı son üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de kalesine 30'dan fazla şut gelen 14 kaleci arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Kayserispor file bekçisi Silviu Lung Jr..

Göztepe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Göztepe Kayserispor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi. Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kayserispor'da Kanga şoku

Hes Kablo Kayserispor'un forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı. Son oynanan Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 57. dakikasına kadar görev yapan forvet futbolcusu Wilfried Kanga’nın adalesinde yırtık tespit edildi. MR'ı çekilen ve tedavisine başlanılan 22 yaşındaki santrafor, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Kanga, yarın oynanacak Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.



