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Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Kayserispor muhtemel 11'ler

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Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Göztepe Kayserispor muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 10:02

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe Kayserispor maçı bugün İzmir'de oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe karşılaşmasının ardından aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe, Bellona Kayserispor sınavıyla birlikte yeniden taraftarıyla buluşacak. Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile oynadığı 10 maçın sadece ikisini kazanabilen Göztepe, bu galibiyetlerin ikisini de iç sahada aldı. Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçı izle bilgisi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının son maç gününde Göztepe, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Konuk Bellona Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trabzonspor'la oynanan maçın ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için kulübede yer alamayacak. Göztepe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Kayserispor maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Göztepe Kayserispor muhtemel 11ler

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. 2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla yarın tekrar buluşacak.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe'nin 6 puanı var.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı bulunuyor.

İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Bellona Kayserispor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Solet, Djalma, Tjanic, Romulo, Juan.

Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Bourabia, Kartal, Cardoso, Boa Morte, Bahoken, Nazon.

 

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