Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Göztepe Kayserispor muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının son maç gününde Göztepe, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor. Sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Konuk Bellona Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trabzonspor'la oynanan maçın ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için kulübede yer alamayacak. Göztepe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Kayserispor maçı 23 Eylül Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. 2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla yarın tekrar buluşacak.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe'nin 6 puanı var.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı bulunuyor.

İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Bellona Kayserispor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Solet, Djalma, Tjanic, Romulo, Juan.

Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Bourabia, Kartal, Cardoso, Boa Morte, Bahoken, Nazon.