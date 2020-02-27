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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor! Hedef, yenilmezlik serisini...

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Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor! Hedef, yenilmezlik serisini...
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Süper Lig’de pazartesi günü kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak Göztepe, rakibinden puan aldığı takdirde yenilmezlik serisini 6 maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi serisini gerçekleştirecek.

Devler arenasına 2017-2018 sezonunda tam 14 yıl sonra dönen Göztepe, bu sürede en fazla 5 maç üst üste kaybetmedi.

İlk sezonunda 2 defa 5 maç üst üste yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda ise 29’uncu haftadan sonra oynadığı 5 maçta mağlup olmadı ve kümede kalmayı başardı.

Bu sezon da yine 2 defa 5 maç art arda mağlubiyet almayan Göztepe, seriyi ilk kez 6 karşılaşmaya çıkarmak için Kayserispor’u gözüne kestirdi.

Aldığı başarılı sonuçların ardından hedefi Avrupa olarak belirleyen İzmir ekibi, son 2 yılda Kayserispor deplasmanından puan çıkaramadı.

Ligdeki ilk yılda rakibine Kadir Has Stadı’nda 1-0 kaybeden Göztepe, geçen sezon da Kayseri’de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Renktaşı karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe’de sakatlıkları süren orta saha Poko ile stoper Atınç sahadaki yerini alamayacak.

Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor Hedef, yenilmezlik serisini...

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