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Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda

Göztepe - Kasımpaşa maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 4 maçını kaybeden İzmir ekibi Göztepe, Süper Lig 'in 28. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Son maçlarında galibiyet yüzü görmeyen Göztepe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele bir hayli önem kazandı. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan İzmir ekibi evinde olmanın avantajını kullanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Son 4 maçında 2 puanının üzerine çıkamayan Kasımpaşa ise Göztepe karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak diğer takımlarla aradaki farkı düşürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Mihojevic ve Burekovic sakatlığı nedeniyle yok. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Bruma ile Sakıb sakat, Mabil ise cezalı olmaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. 

Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atilla Karaoğlan’ın yönetimindeki Göztepe - Kasımpaşa maçı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Bugün saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Göztepe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan, Atakan, Atınç, Angel, Nwobodo, Soner, Kerim, Berkan, Halil, Tannane, Ndiaye

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Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Ouannes, Fall, Umut

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