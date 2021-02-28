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Spor Arena
Haber Giriş: 28.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 20'nci mücadele!

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Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 20'nci mücadele!
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Ligin orta sıralarında mücadele eden Göztepe ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kariyeri boyunca Kasımpaşa ile 19 mücadeleye çıkan Göztepe, bu maçlardan sadece 1 kez galibiyetle ayrılmayı başarırken 9 karşılaşmadan ise mağlup olarak ayrıldı. Peki, Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Göztepe Kasımpaşa maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Olabildiğince puan toplayarak düşme potasından uzaklaşmak isteyen iki ekip, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ter dökecek. Peki, Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GÖZTEPE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde çıktığı son 5 maçta sadece geçen hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, deplasmanda ise galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

KASIMPAŞA İLE 16. RANDEVU

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, sonra oynadığı 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa filelerine 10 gol bırakan Göztepe, kalesinde 21 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahadaki 7 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligin ilk devresinde iki takım golsüz berabere kalmıştı.

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