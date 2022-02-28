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Göztepe karşısında Muhammed Gümüşkaya resitali

#Giresunspor#Muhammed Gümüşkaya#Süper Lig
Göztepe karşısında Muhammed Gümüşkaya resitali

GZT Giresunspor’un sahasında Göztepe’yi 3-1 yendiği maça Muhammed Gümüşkaya damgasını vurdu.

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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’in ısrarıyla ara transferde Fenerbahçe’den kiralanan Muhammed, Göztepe maçında sahaya ilk 11’de çıktı ve üst düzey bir performans sergiledi.

Çotanakların 27. dakikada Umut Nayir ile bulduğu ilk golde asisti yapan oyuncu olan Muhammed Gümüşkaya, maçın 69. dakikasında Giresunspor’un kaydettiği 3’üncü gole de imzasını koyan isim oldu.

Müsabakayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Muhammed Gümüşkaya, 75’te yerini Hamidou Traore’ye bırakırken Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaşmayı izleyen binlerce Giresunspor taraftarı tarafından ayakta alkışlandı.

Muhammed’in Göztepe filelerine yolladığı gol ayrıca, genç oyuncunun Süper Lig’deki ilk golü oldu.

Göztepe karşısında Muhammed Gümüşkaya resitali

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#Giresunspor#Muhammed Gümüşkaya#Süper Lig

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