Göztepe kaptanlarından İsmail Köybaşı’nın EURO 2024 tahminleri! Mbappe, Arda Güler...

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İsmail Köybaşı'nın cevapları şöyle:

FAVORİ ÜLKESİ HANGİSİ?

- İsviçre mi, Macaristan mı? Macaristan.

- Macaristan mı, Belçika mı? Belçika.

- Belçika mı, İspanya mı ? Belçika.

- Belçika mı, Fransa mı? Fransa.

- Fransa mı, İngiltere mi? İngiltere.

- İngiltere mi, Almanya mı? İngiltere.

- İngiltere mi, Portekiz mi? İngiltere.

- İngiltere mi, Türkiye mi? Türkiye.

GOL KRALI KİM OLUR ?

- Harry Kane mi, Lewandowski mi? Kane.

- Harry Kane mi, Mbappe mi? Mbappe.

- Mbappe mi, Morata mı? Mbappe.

- Mbappe mi, Ronaldo mu? Mbappe.

- Mbappe mi, Haaland mı? (Tuzak soru) Mbappe.

- Haaland'ı niye tercih etmek istemedin ? Etmek istemedim.

- Mbappe mi, Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız.

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SÜRPRİZ İSİM KİM OLUR

- Bellingham mı, Grealish mi? Bellingham.

- Bellingham mı, Kevin De Bruyne mi? Bellingham.

- Bellingham mı, Hakan Çalhanoğlu mu? Hakan Çalhanoğlu.

- Hakan Çalhanoğlu mu, Arda Güler mi? Arda Güler.