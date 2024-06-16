×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Göztepe kaptanlarından İsmail Köybaşı’nın EURO 2024 tahminleri! Mbappe, Arda Güler...

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#İsmail Köybaşı#Göztepe
Göztepe kaptanlarından İsmail Köybaşı’nın EURO 2024 tahminleri Mbappe, Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 15:35

Göztepe'nin takım kaptanlarından İsmail Köybaşı, EURO 2024 öncesinde Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. "Turnuvanın gol kralı kim olur?", "Sürpriz isim olarak kimi görüyor?" sorularını cevapladı.

Haberin Devamı

İsmail Köybaşı'nın cevapları şöyle:

FAVORİ ÜLKESİ HANGİSİ?

- İsviçre mi, Macaristan mı? Macaristan.
- Macaristan mı, Belçika mı? Belçika.
- Belçika mı, İspanya mı ? Belçika.
- Belçika mı, Fransa mı? Fransa.
- Fransa mı, İngiltere mi? İngiltere.
- İngiltere mi, Almanya mı? İngiltere.
- İngiltere mi, Portekiz mi? İngiltere.
- İngiltere mi, Türkiye mi? Türkiye.

GOL KRALI KİM OLUR ?

- Harry Kane mi, Lewandowski mi? Kane.
- Harry Kane mi, Mbappe mi? Mbappe.
- Mbappe mi, Morata mı? Mbappe.
- Mbappe mi, Ronaldo mu? Mbappe.
- Mbappe mi, Haaland mı? (Tuzak soru) Mbappe.
- Haaland'ı niye tercih etmek istemedin ? Etmek istemedim.
- Mbappe mi, Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız.

Haberin Devamı

SÜRPRİZ İSİM KİM OLUR

- Bellingham mı, Grealish mi? Bellingham.
- Bellingham mı, Kevin De Bruyne mi? Bellingham.
- Bellingham mı, Hakan Çalhanoğlu mu? Hakan Çalhanoğlu.
- Hakan Çalhanoğlu mu, Arda Güler mi? Arda Güler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#İsmail Köybaşı#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!