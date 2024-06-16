Göztepe kaptanlarından İsmail Köybaşı’nın EURO 2024 tahminleri! Mbappe, Arda Güler...

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İsmail Köybaşı'nın cevapları şöyle:
FAVORİ ÜLKESİ HANGİSİ?
- İsviçre mi, Macaristan mı? Macaristan.
- Macaristan mı, Belçika mı? Belçika.
- Belçika mı, İspanya mı ? Belçika.
- Belçika mı, Fransa mı? Fransa.
- Fransa mı, İngiltere mi? İngiltere.
- İngiltere mi, Almanya mı? İngiltere.
- İngiltere mi, Portekiz mi? İngiltere.
- İngiltere mi, Türkiye mi? Türkiye.
GOL KRALI KİM OLUR ?
- Harry Kane mi, Lewandowski mi? Kane.
- Harry Kane mi, Mbappe mi? Mbappe.
- Mbappe mi, Morata mı? Mbappe.
- Mbappe mi, Ronaldo mu? Mbappe.
- Mbappe mi, Haaland mı? (Tuzak soru) Mbappe.
- Haaland'ı niye tercih etmek istemedin ? Etmek istemedim.
- Mbappe mi, Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız.
SÜRPRİZ İSİM KİM OLUR
- Bellingham mı, Grealish mi? Bellingham.
- Bellingham mı, Kevin De Bruyne mi? Bellingham.
- Bellingham mı, Hakan Çalhanoğlu mu? Hakan Çalhanoğlu.
- Hakan Çalhanoğlu mu, Arda Güler mi? Arda Güler.
Göztepe'nin takım kaptanlarından İsmail Köybaşı'nın #EURO2024 tahminleri...— Spor Arena (@sporarena) June 16, 2024
⚽️ Gol Kralı: Kylian Mbappe
💫 Sürpriz oyuncu: Arda Gülerpic.twitter.com/Z4yURzETRq