Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaray, Muslera ve Arda Turan açıklaması

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Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can; Galatasaray maçında yediği hatalı gol, maç sonunda Muslera ile konuşmasını ve Arda Turan'la çıkan fotoğrafı hakkında konuştu.

Halil Dervişoğlu'nda yediği hatalı gol hakkında Beyaz TV'ye konuşan İrfan Can, "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonrası için elimden geleni yapacağım olmaması için, yapacak bir şey yok. Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor'dayken de benzer bir gol yemiştim hatta. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var" dedi.

MUSLERA'NIN TESELLİ ETMESİ

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Fernando Muslera'nın teselli etmesiyle ilgili olarak İrfan Can, "'Başını dik tut, sen iyi bir kalecisin' dedi, 'sen bildiğin yolda devam et' dedi. Teselli etti beni." diye konuştu.

ARDA TURAN İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAF

Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğrafı hakkında da konuşan İrfan Can, "2014 yılında çekilmiş bir fotoğraf o. U16 Milli Takımı'nda Azerbaycan'a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi, bizle sohbet etti sağ olsun. Sonrasında kendi Facebook'umda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan, Atletico Madrid'de oynuyordu. Ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim." dedi.