MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Junior Hoilett'i transfer listesine ekledi
GeriFutbol Göztepe, Junior Hoilett'i transfer listesine ekledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Göztepe, Junior Hoilett'i transfer listesine ekledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Junior Hoilett'i transfer listesine ekledi

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe dış transferde atağa kalktı. Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kanat Emrah Başsan’la ilgilenen sarı-kırmızılılar son olarak Cardiff City formayı giyen Junior Hoilett’i listesine ekledi.

Geçen sezon İngiltere Championship’te Cardiff'te boy gösteren Kanadalı sol kanat oyuncusunun kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu ifade edildi.

Başkan Mehmet Sepil'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından transferde tam yetkili olan sportif direktör Erk Toros’un Hoilett’le yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği ileri sürüldü.

Göztepede Emrah Başsan harekatı
Göztepe'de Emrah Başsan harekatı

Kanada A Milli Takımı’nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 21 maçta forma giyip 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

Almanya’da Paderborn ve St. Pauli takımlarında oynadıktan sonra İngiltere’nin yolunu tutan Hoilett, Blackburn Rovers, Queen Park Rangers ve Cardiff City formalarını terletti. Kanada Milli Takımı'nda 27 maçta oynayan futbolcu 9 kez fileleri sarstı.

Göztepe, Junior Hoiletti transfer listesine ekledi

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi