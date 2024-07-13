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Göztepe, Japon orta sahayı kiralıyor! Southampton anlaştı...

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#Transfer#Göztepe#Kuryu Matsuki
Göztepe, Japon orta sahayı kiralıyor Southampton anlaştı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 13:57

Süper Lig’de yeni sezon çalışmalarını Slovenya’da sürdüren Göztepe, Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki’yi Southampton üzerinden kiralamaya hazırlanıyor.

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J1 Lig ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki Kuryu Matsuki, Premier Lig takımı Southampton’la anlaştı. Ancak Matsuki’nin İngiltere’de 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için Göztepe’ye kiralanacağı kaydedildi.

FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya’nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi.

Genç futbolcu, geçen sezon 25 resmi maça çıkıp bin 731 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

Öte yandan Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan’ı resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak 1’inci Lig’de Ankara Keçiörengücü forması giyen Ekrem sözleşme imzalayıp Slovenya kampına dahil oldu. Göztepe, Ekrem’le birlikte 5’inci transferini gerçekleştirdi.

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#Transfer#Göztepe#Kuryu Matsuki

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