Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Göztepe İstanbul Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe İstanbul Başakşehir maçı Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek

Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin bugün forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir ile oynadığı beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Göztepe, tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda aldı. Başakşehir, Göztepe deplasmanında çıktığı iki Süper Lig maçını da ikişer gol atarak kazandı. Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Göztepe, tek yenilgisini geçen hafta Kayserispor'dan aldı. İzmir ekibi, İlhan Palut göreve geldikten sonra Süper Lig'de üst üste iki yenilgi almadı ve iç sahada maç kaybetmedi.

Bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, henüz üst üste dört karşılaşmadan galip ayrılamadı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada alabilmişti. 2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Göztepe, ligde daha önce mücadele ettiği son iki sezonun toplamında bu şekilde yedi gol atabilmişti.

Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan ancak son iki haftayı boş geçen Serdar Gürler, daha önceki üst üste yedi maçta da gol katkısı yapmıştı.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta dokuz gole katkı sağlayan Demba Ba, daha önceki 10 karşılaşmada sadece bir gol atabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de dokuz asisti bulunan Edin Visca, üst üste üçüncü kez bir sezonda 10 asist barajına ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir ile karşılaştığı son resmi maçta (2018/19 Türkiye Kupası son 16 turu rövanşı) rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.