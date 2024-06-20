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Göztepe, Isaac Solet'nin transferini bitirdi!

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#Göztepe#TRANSFER#Isaac Solet
Göztepe, Isaac Soletnin transferini bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:53

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet'i kadrosuna kattı.

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Süper Lig’de yeni sezon öncesi ilk olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol’dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet’in de transferini bitirdi.

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Son olarak Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya forması giyen 22 yaşındaki Solet’le her konuda anlaşma sağlandı.

Orta Afrika Milli Takımı’nda da görev yapan Solet’in en kısa sürede İzmir’e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un da çok istediği oyuncu, Fransa’nın Reims takımında futbola başladı.

Yine Fransa’da Poissy takımında oynayıp Romanya’da Spartac Bükreş’te top koşturan oyuncu, geçen sezon Slavia Sofia’da 21 maça çıkıp 4 gol attı.

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#Göztepe#TRANSFER#Isaac Solet

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