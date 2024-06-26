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Göztepe, Isaac Solet transferini açıkladı

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#Transfer#Göztepe#Solet
Göztepe, Isaac Solet transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 21:02

Göztepe, son olarak Slavia Sofia forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmek çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha bölgesine bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Slavia Sofia forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet’i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet ve kulübü Slavia Sofia ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Isaac Solet'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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#Transfer#Göztepe#Solet

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