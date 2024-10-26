Göztepe ilki başardı, Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşandı: Herkes kaçak oynadı, utanç verici

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Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yapan bordo mavililer, 2014/15'ten bu yana şut çekemediği ikinci ilk yarıyı Göztepe karşısında oynadı.

GÖSTEPE BİR İLKİ BAŞARDI

Ege temsilcisi Göztepe, Süper Lig'de Ağustos 2017'den bu yana Trabzonspor'u sahasında ilk kez mağlup ederken 2014/15'ten bu yana Trabzonspor'u hem kırmızı kart görüp hem de penaltıya sebebiyet verdiği maçta mağlup eden ilk takım oldu.

Ayrıca Göztepe, bu sezon en yüksek beklenen gol değeri ürettiği (2.63 xG) Süper Lig maçını, 28'inci dakikada kırmızı kart gördüğü Trabzonspor karşılaşmasında oynadı.

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EN DÜŞÜK GOL SAYISI

Bu sezon çıktığı dokuz Süper Lig maçında dokuz gol atabilen Trabzonspor, 2016/17'den (6) bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ: SORUMLUSU BENİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kaptan Uğurcan Çakır, deplasmanda yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Çok yetersiz bir oyun sergilediklerini kaydeden Şenol Güneş, "Bir defa maçın sonuna bakınca, bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskınını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da cevap veremedik. İlk yarıyı tamamen boşa geçirdik. İkinci yarıda hamle yaptık ama buna rağmen yeterli olmadı. Rakip, çok istedi, çok koştu. Biz eksik kaldık. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Kötü bir oyun ve kötü bir sonuç. Sorumlusu benim, oyunculara sahada görev veren benim." diye konuştu.

"ÖZÜR DİLİYORUM ÇÜNKÜ BUNDAN KÖTÜ BİR OYUN OLAMAZ"

Alınan mağlubiyet ve kötü oyundan ötürü özür dileyen Şenol Güneş, "Çok eksik kaldık. Biz onlardan eksik kaldığımız için onlar kazandı. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa, onlar için iyi tablo var. Maalesef kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarlar ve futbolseverlerden özür diliyorum çünkü bundan kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha fazla iş yapmamız lazımdı. Yapmamız gereken hiçbir şeyi yapamadık. Dediğim gibi sorumlusu benim." dedi.

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"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını vurgulayan Güneş, "Kazanmak isteğiyle buraya geldik ancak tam bir hayal kırıklığı içinde dönüyoruz. Rakibe cevap vermek isterken çok top kaybı yaptık. Göztepe 10 kişi kaldı ve biz kaleye gidemedik. İkinci yarıda 3 değişiklik yaptık, kısmen o zaman atak yaptık. Rakip çok istedi. Bu akşam 2 gol yedik, top kayıplarımız oldu. Top kazanma işini de iyi yapamadık, kötü bir mağlubiyet oldu. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz” dedi.

"RAKİBE KARŞILIK VEREMEDİK"

Göztepe'nin kendilerinden daha fazla istekli olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Rakibin istekli oyununa cevap veremedik. Rakip dirençliydi. Beklemediğimiz şekilde 2. golü yedik. Alınan sonucun sorumlusu benim. Oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Oyunculara görev veriyorsak bu kararlar bana aittir ve seçimlerim yanlış olmuştur. Biz de savaşmalıyız ama Göztepe’nin oyununa karşılık veremedik. Takım içerisinde olumsuzluk var, olumsuzluğu çözmek için bazı kararlar almak gerekiyor. Oyuncuların durumuna bağlı olarak takım bu haliyle gitmiyor. Birkaç haftadır bunu görüyoruz. Oyun anlayışımızda maalesef mesafe alamadık. Bugün önde baskı yapamadık, defansta basit hatalar yaptık. Hücumda da etkili olamadık. Sık sık bunları yaşıyorsak iyi bir görüntü çizmiyoruz demektir. Yeni bir kararlara ihtiyacımız var. Bunu bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

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ÇOK KAYIP YAŞADIKLARINI DİLE GETİREN ŞENOL GÜNEŞ, SÖZLERİNİ ŞÖYLE DEVAM ETTİRDİ:

"Şikayet etmek yerine yeni kararlar almak zorundayız. Alacağımız kararlarla sahaya hangi 11'i çıkaracağız ve maça hangi kadroyu çıkaracağız göreceğiz. Bugünkü oyunda kendi kendime kızdım. Çaresizlik hissediyorum, bunu oyuncalar da hissediyor. Bu daha da kötü. Alacağımız kararlar daha başarılı olmak için olacak.”

UĞURCAN ÇAKIR: "HERKES KAÇAK OYNAMAYA BAŞLADI"

Kırmızı kartın ardından oyun sistemlerinin çöktüğünü söyleyen Uğurcan Çakır, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Bizde herkes kaçak oynamaya başladı. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi." dedi.

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"UTANÇ DUYUYORUM"

Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.