Göztepe ilk galibiyetini aldı

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi takımın taraftarlarının cezası nedeniyle izleyemediği maçta Göztepe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi.
16’ncı dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic’in pasında topla buluşan Djalma’nın sol kanttan yaptığı ortada Romulo arka direkte topa dokundu, ağlar havalandı: 1-0.
41’inci dakikada Göztepe’nin 2’nci golü geldi. Djalma şık çalımlarla ceza alanına girip sert vurdu, Bodrum FK savunmasına da çarpan top kaleci Sousa’yı yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0.
Müsabakanın 55. dakikasında Fredy'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Puscas'ın şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı. Cenk'in pasıyla topa tekrar sahip olan Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
84. dakikada Doğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta kaleci Diogo, topu kornere uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı Göztepe 2-0 üstün bitirdi.