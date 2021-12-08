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Göztepe için fırsat haftası

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Göztepe için fırsat haftası

Spor Toto Süper Lig’de Gürsel Aksel Stadı’nda üst üste oynadığı Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü maçlarından 4 puan çıkarıp düşme hattından kurtulmak için umutlanan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılıların alt sıralardaki rakipleri de birbirinden zorlu takımlarla karşı karşıya gelecek.

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Düşme potasında yer alan Kasımpaşa, 16’ncı haftada en formda ekiplerden Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise yine üst sıralarda bulunan Aytemiz Alanyaspor’la evinde karşılaşacak. 

Göztepe’nin bir basamak üzerinde yer alan önemli rakiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi ağırlarken, Fraport Tav Antalyaspor da lider Trabzonspor’la iç sahada kozlarını paylaşacak.

Altay ve Yukatel Kayserispor da yine yukarıdaki takımlarla mücadele edecek. Altay, cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 4’üncü Hatayspor’la karşılaşırken, Kayserispor ise İstanbul’da Beşiktaş’ın misafiri olacak.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe’nin bir kulağı da diğer müsabakalarda olacak.

İzmir ekibi kazandığı takdirde rakiplerinin olası puan kayıplarıyla haftayı çok karlı kapatabilecek. 

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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